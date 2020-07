Tifosi non rispettano il distanziamento sociale: multato il club (Di giovedì 16 luglio 2020) La Federcalcio danese è stata costretta a multare l'Aalborg dopo che i Tifosi non hanno rispettato le regole anti-Coronavirus imposte dalle autorità competenti. Mentre in Italia si discute sull'eventuale riapertura degli stadi a settembre, in Danimarca hanno già riaperto e i sostenitori iniziano a non rispettare le norme.IL FATTOcaption id="attachment 992799" align="alignnone" width="594" Aalborg (getty images)/captionDurante la partita di finale di coppa nazionale tra Aalborg e Sonderjyske, il primo club è stato multato dalla federazione nazionale poiché i propri Tifosi non hanno rispettato le regole imposte per l'ingresso negli stadi, tra cui il distanziamento sociale. La società danese ha ricevuto una multa di 40.000 ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi non Calcio, tifosi non rispettano regole anti-Covid: multata la squadra Adnkronos Spadafora: “Riapertura stadi? Non prima di settembre”

Nessuna speranza di rivedere gli stadi aperti prima della prossima stagione. Almeno è questo quello che sostiene il ministro dello sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora, che però afferm ...

SPORT 7 LIVE “BENEVENTO-LIVORNO” ALLE ORE 20.30 DA PAGO VEIANO

A partire dalle ore 20.30, in diretta sui canali di TV7, il Sindaco Mauro De Ieso assieme ad opinionisti, giornalisti, esperti di calcio e tifosi, seguiranno il testa coda della 35esima giornata tra i ...

