Taylor Mega fa confessioni inaspettate: reati commessi, denunce e notti in questura (FOTO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel corso della notte appena trascorsa, l’influencer Taylor Mega ha fatto delle confessioni inaspettate ai suoi fan di Instagram. La fanciulla ha esortato i follower a porgerle le domande più scabrose di sempre e lei avrebbe risposto a tutto. Dato che gli argomenti trattati sono stati molto importanti e seri, la ragazza ha annunciato che nel giro di qualche ora avrebbe cancellato tutto. Per fortuna siamo riusciti a recuperare gli screenshot più interessanti di questo ciclo di rivelazioni. Le confessioni di Taylor Mega Taylor Mega ha rilasciato delle confessioni sui social di cui potrebbe pentirsi amaramente. L’influencer ha toccato dei punti molto delicati della sua vita, come ad esempio ... Leggi su kontrokultura

Guccixaccount : ma taylor mega di preciso cosa ha fatto per essere famosa?? - illibrogranger : Ma allora perché si fa chiamare Taylor mega, mi fa ricordare una navicella spaziale o un integratore - miccoli_giulio0 : RT @gvllvgherr: in che senso il vero nome di Taylor Mega è Elisa - gvllvgherr : in che senso il vero nome di Taylor Mega è Elisa - edvilcms : @cmsalec Ah, vabbè è la tua l’essenza da taylor mega -