Szoboszlai: "Milan? Non so dove giocherò". L'agente rincara: "Non c'è fretta" (Di giovedì 16 luglio 2020) Dominik Szoboszlai ha rotto il silenzio dopo settimane di voci che si sono rincorse intorno a un'unica squadra, il Milan. Il centrocampista classe 2000 non ha fretta di prendere una decisione sul suo futuro, ma è innegabile che sia attratto dall'ambizioso progetto rossonero targato Ralf Rangnick, con il quale lo stesso ungherese vanta un rapporto speciale. Queste le dichiarazioni di Szoboszlai al quotidiano Nemzeti Sport: "Leggo tanti articoli, ma ho voluto riposare questa settimana e non... Leggi su 90min

