Sassuolo, Carnevali: “Sono tante le cose belle qui, De Zerbi per noi è garanzia” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Sono tante le cose belle qui. Anche il Sassuolo ha la sua storia. Un centro sportivo all’avanguardia, lo stadio di proprietà, la primavera, la prima squadra che va bene. Forse stiamo bruciando le tappe, ma quando ci sono queste condizioni favorevoli, merito anche della famiglia Squinzi, si può fare bene“. Queste le parole dell’Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Sky Sport 24, nel giorno del centenario dalla fondazione del club. “De Zerbi ha fatto un lavoro straordinario e starà con noi anche il prossimo anno” ha subito precisato Carnevali, “i giocatori più importanti cerchiamo di trattenerli, diamo un occhio al bilancio ma anche al ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Sassuolo, le dichiarazioni dell'ad Giovanni #Carnevali in occasione del centenario dalla fondazione della società - TUTTOJUVE_COM : Sassuolo, Carnevali: 'La nostra volontà è trattenere i giocatori migliori. Pari con la Juve? Solo un regalino, ci a… - sportli26181512 : Carnevali: 'Il Sassuolo non vende, anzi comprerà per crescere ancora. La Juve e l'amico Marotta...': L'ad del Sassu… - Mediagol : #Sassuolo, Carnevali: 'Club con grande storia, vogliamo continuare a crescere. Futuro Sensi? Rispondo così'… - FcInterNewsit : Sassuolo, Carnevali: 'L'Inter dovrà acquistare Sensi, ci troveremo con loro per decidere cosa fare' -