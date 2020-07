Sanremo 2021, Colletta conferma: sarà nuovamente Amadeus + Fiorello (Di giovedì 16 luglio 2020) Sanremo 2021 sarà ancora condotto da Amadeus, affiancato da Fiorello. Lo ha confermato il direttore di Rai Uno Stefano Colletta in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai: “Sanremo sarà affidato di nuovo ad Amadeus, persona misurata e garbata, grande intrattenitore, e a Fiorello. Sarà un Sanremo che ci riaprirà alla nostra normalità”. Per quanto riguarda le date: “Abbiamo differito la kermesse al 2-6 marzo. Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale. Sanremo, non lo vedo diversamente”. La speranza è che quindi non ci siano problemi legati al coronavirus. Per quanto riguarda Sanremo Giovani ... Leggi su nonsolo.tv

