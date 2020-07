Roald Amundsen, l’ esploratore che conquista il Polo Sud (Di giovedì 16 luglio 2020) Roald Amundsen Roald Engelbregt Gravining Amundsen, nasce a Borge il 16 luglio 1872, e muore nel Mar Glaciale Artico il 18 giugno 1928. Amundsen è un esploratore norvegese delle regioni polari, e guida la prima spedizione che raggiunge il Polo Sud, nel 1911. L’ esploratore, partecipa alla spedizione nell’ Antartide del De Gerlache, dal 1897 … Leggi su periodicodaily

