Ricky Martin racconta il suo coming out a distanza di dieci anni: "Ho pianto come un matto ma adesso sono super felice" (Di giovedì 16 luglio 2020) Ricky Martin è tornato a parlare del suo coming out a distanza di dieci anni. Oggi è felicemente sposato con Jwan Yosef ed ha quattro figli che lo rendono felice ed appagato ma, per il cantante, non è stato sempre così. Ricky Martin racconta il suo coming out a distanza di dieci anni

In una intervista rilasciata su Apple Music, Ricky Martin ha svelato di avere vissuto forti attimi di smarrimento e tristezza durante il tour di Livin’ la Vida Loca tra il 1999 e il 2000: Ero triste.

