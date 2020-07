Rapinano armati di coltello: fermati due marocchini (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in via Taddeo da Sessa da una persona che ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello e rapinata del cellulare e di 50 euro da due persone. I poliziotti, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno rintracciato in corso Meridionale i due rapinatori che, dopo una colluttazione, sono stati bloccati e trovati in possesso del cellulare e del denaro sottratto poco prima. E.S.S. e Habib Akir, marocchini di 31 e 54 anni,sono stati arrestati per rapina aggravata e denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, il 31enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello ... Leggi su anteprima24

