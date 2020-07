Processo Cerciello, il superiore a Varriale: "Di questo non parlare con nessuno" (Di giovedì 16 luglio 2020) “Andrea di questa cosa dell’ordine di servizio non ne parlare con nessuno, Ottaviani (capo della stazione dei carabinieri di Piazza Farnese, ndr) già sa tutto, vieni da me e lo compiliamo”. È quanto scrive il maresciallo Gaetano Armao, il 28 luglio scorso in un messaggio inviato ad Andrea Varriale, prima che il collega di pattuglia di Mario Cerciello Rega venisse chiamato dai superiori a raccontare sui fatti del 26 luglio.Il messaggio è stato reso noto oggi in aula nel corso del Processo a carico dei due americani. Armao è il superiore di Varriale. “Bisogna sistemare la questione dell’ordine di servizio - scrive ancora Armao - è vuoto, lo devi compilare almeno con l’intervento” facendo ... Leggi su huffingtonpost

