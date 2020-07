Pioggia di segnalazioni contro il tweet di Salvini sul nubifragio di Palermo e centinaia di ban (Di giovedì 16 luglio 2020) Giungono moltissime testimonianze in queste ore a proposito di coloro che hanno deciso di segnalare il tweet di Salvini dopo il nubifragio di Palermo. Il Segretario della Lega, a detta di tanti italiani, avrebbe utilizzato il grave fatto di cronaca registrato in Sicilia per fini di propaganda politica, condividendo il video degli allagamenti con il testo che segue: “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua“. Ne abbiamo parlato ieri con un primo articolo in merito, evidenziando anche le reazioni di alcuni siciliani noti al grande pubblico. Tuttavia, il tweet di Salvini fa discutere ancora oggi 16 luglio. Sia perché è ancora online, ... Leggi su bufale

Un’alluvione di proporzioni storiche ha colpito Palermo mandando in tilt ampie zone della città. Secondo alcuni rilevamenti della stazione meteo dell’Osservatorio Astronomico, Palermo ha accumulato 74 ...

Da stamani tante aziende, a Firenze e non solo, hanno cominciato a ricevere dall'Inps avvisi di irregolarità che comprendono sanzioni e interessi sul mancato versamento dei contributi previdenziali de ...

