Piero Angela è riuscito a girare SuperQuark nonostante la pandemia (Di giovedì 16 luglio 2020) Diverse produzioni televisive in tutto il mondo sono state annullate o ritardate a cause della pandemia, ma Piero Angela è tornato in prima serata su Rai1 il 15 luglio con SuperQuark, lo storico programma di scienza, storia, natura e tecnologia. In un certo senso, ritrovare il conduttore dietro alla sua iconica scrivania con il suo inconfondibili tono di voce e la mitica sigla, è una fonte di conforto, in quest’estate particolare, per tanti italiani. Su twitter, molti utenti, soprattutto i millennials che sono cresciuti con l’appuntamento fisso di SuperQuark, trasmesso dal 1995, hanno espresso la loro gioia nel ritrovare Piero Angela il mercoledí sera in prima serata, come ormai da tradizione. Ogni anno la voce sempre più ... Leggi su giornalettismo

