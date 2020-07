Per Alex Zanardi è iniziato il risveglio progressivo dal coma. Gravi le condizioni neurologiche (Di giovedì 16 luglio 2020) Per Alex Zanardi è iniziata la fase 2. Il progressivo risveglio dal coma assistito dopo il tragico incidente dello scorso 19 giugno. Nel quale il campione parolimpico è stato travolto da un tir, alla guida della sua handbike. Lento risveglio dal coma per Alex Zanardi “E’ stata avviata in questi giorni, in accordo con la famiglia, la progressiva riduzione della sedo-analgesia”. E’ la nota ufficiale della direzione sanitaria dell’ospedale “Le Scotte” di Siena. Dove l’ex campione di Formula 1 è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni restano però Gravi e la prognosi riservata. “In seguito alla ... Leggi su secoloditalia

