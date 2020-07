Nuovo record di contagi negli Usa, oltre 67.600 in 24 ore (Di giovedì 16 luglio 2020) oltre 13,5 milioni i casi di coronavirus nel mondo, secondo il conteggio della john Hopkins University. E sono sempre gli Stati Uniti il paese più colpito: i decessi hanno superato la soglia dei ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Covid, in Usa nuovo record di casi: 67632 in 24 ore Adnkronos Coronavirus, più di 13 milioni di casi nel mondo. Torna paura in Spagna

(Teleborsa) - I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell'Università americana indicano c ...

Tre positivi Covid nel campo Rom di Secondigliano, Napoli. C'è una ragazza incinta di 17 anni

Rovigo, va in vacanza al mare mentre è in quarantena: multa da 533 euro per una 25enne Una ragazza di 25 anni residente nel Veronese è stata multata per aver violato l'obbligo di isolamento domiciliar ...

