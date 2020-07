Mercato auto UE, Promotor: piccoli segnali, ma ripresa ancora lontana (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Pesante calo anche in giugno per le immatricolazioni in Europa Occidentale (UE+Efta+UK). Nel mese nell’area sono state immatricolate 1.131.843 autovetture con un calo del 24,1% rispetto a giugno 2019, mentre il consuntivo dei primi sei mesi dell’anno chiude a quota 5.101.669 con un calo che sfiora il 40% (per l’esattezza -39,5%). Rispetto al calo di maggio (-56,8%) – ha dichiarato Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – il Mercato europeo dell’auto in giugno è ripartito, ma una vera ripresa è ancora lontana e per colmare il divario con il 2019 il percorso è lungo ed accidentato. Tra l’altro il consuntivo del primo semestre vede tutti i mercati dell’area in ... Leggi su quifinanza

