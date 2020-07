Lynne Spears, la madre di Britney interviene per aiutare sua figlia (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il ricovero in una clinica psichiatrica ad inizio 2019 e la nascita del movimento Free Britney, la madre della popstar americana aveva deciso di volare in California per assicurarsi che sua figlia stesse bene. Lynne aveva anche cercato di accedere a tutti i documenti della conservatorship, visto che negli ultimi 12 anni non era mai stata coinvolta, a differenza del suo ex marito Jamie, che invece decide qualsiasi cosa nella vita di Britney. Un anno fa Lynne aveva anche mosso delle accuse ben precise contro il team di sua figlia. “Il management di Britney sta cancellando i commenti positivi sui suoi post Instagram e lascia quelli negativi per continuare a far credere che lei abbia bisogno di aiuto! – hanno scritto i ragazzi ... Leggi su bitchyf

