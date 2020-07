Luigi Di Maio: "Permanenza ambasciatore e vendita armamenti all'Egitto non inficiano ricerca verità su Regeni" (Di giovedì 16 luglio 2020) “Non credo che” la vendita di due fregate Fremm Bergamini “infici la ricerca della verità” sul caso di Giulio Regeni “nè tantomeno possa essere una sorta di leva per ottenerla”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di fronte alla Commissione parlamentare sulla morte del ricercatore italiano, esprimendo “dubbi che la vendita di questi prodotti si possa intendere come un favore dell’Italia all’Egitto, anche perché ci sono altri Paesi pronti a fare lo stesso”.“L’Italia - ha sottolineato il titolare della Farnesina - non ha mai incoraggiato con strumenti istituzionali le relazioni commerciali tra aziende italiane ed ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredis… - fanpage : È scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il botta e risposta. - Rinaldi_euro : frase del giorno? di maio che parlando di mario draghi dice: mi ha fatto un’ottima impressione - Dagospia - TerzoTempo54 : RT @matteosalvinimi: La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredisce… - MICHELE12MGM : RT @matteosalvinimi: La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredisce… -