Lorella Cuccarini potrebbe finire allo ‘Zecchino d’Oro’, mentre Matano bissa La Vita in Diretta (Di giovedì 16 luglio 2020) Si è molto discusso sulla conduzione de ‘La Vita in Diretta’, quest’anno gestita dalla coppia Matano-Cuccarini… poi ‘scoppiata’. Certo, in parte ha contribuito anche il ‘gossip politico’, quando qualcuno ha scritto che la ‘soubrette’ non sarebbe stata gradita agli ultimi piani di Viale Mazzini, anche per le sue idee politiche. Ora, senza entrare nel merio di una vicenda della quale non possiamo conoscere i ‘reali’ risvolti, reciproci, caratteriali, che ne hanno compromesso il senso di sintonia, certo è che, congedandosi, Lorella Cuccarini ha scritto una mail di addio a colleghi maestranze, abbastanza dura. Un discorso lungo dove, senza mai nominarlo, l’ex prima ballerina di ... Leggi su italiasera

panorama_it : Confermato il bis di Amadeus a Sanremo 2021, sempre in coppia con Fiorello. Su Rai 1, a novembre, la serata evento… - italiaserait : Lorella Cuccarini potrebbe finire allo ‘Zecchino d’Oro’, mentre Matano bissa La Vita in Diretta - _mattweet : Lorella Cuccarini e Simona Ventura le vere escluse di questi #PalinsestiRai. Alla prima potevano affidare un salott… - elmorisco : @Adnkronos Per Lorella #Cuccarini ipotesi Zucchino d'Oro. - caos_calmo70 : @GuidoCrosetto Quando è entrata Lorella Cuccarini in quota Lega non ha twettato -