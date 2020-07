LIverpool addio ai 100 punti in Premier League, Alisson: “Anche noi siamo umani…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il LIverpool perde ancora. Questa volta è l'Arsenal a sconfiggere i campioni d'Inghiltterra per 2-1. Complice una prova opoca e caratterizzata da alcuni errori personali, i Reds conoscono di nuovo il sapore del k.o. Tra i protagonisti in negativo Virgil Van Dijk, ma anche il portiere brasiliano Alisson che con un errore a testa hanno permesso ai Gunners di ribaltare l'iniziale vantaggio di Mané. Lo stesso estremo difensore, subito dopo il match ha commentato ai media britannici cosa è accaduto.Alisson: "Anche noi siamo umani"caption id="attachment 824655" align="alignnone" width="594" Alisson (Getty images)/caption"siamo umani, anche se abbiamo fatto cose eccezionali negli ultimi due anni", ha detto Alisson a proposito dell'errore che ha dato ... Leggi su itasportpress

