Lecce, per Deiola stagione finita. Si ferma anche Calderoni (Di giovedì 16 luglio 2020) Lecce - Non solo il ko con la Fiorentina che complica la corsa salvezza, per il Lecce arrivano ancora brutte notizie. stagione finita per Alessandro Deiola , che dovrà operarsi, scelta condivisa anche ... Leggi su corrieredellosport

acffiorentina : 38' GHEZZZAAAAAAAAAAAAAAL! Punizione gioiello per il raddoppio Lecce ?? Fiorentina 0?- 2? #ForzaViola ??… - mirkocalemme : Il #Napoli di #Gattuso nelle ultime 16 gare: - 12 vittorie - 2 pareggi (Barça, Inter) - 2 sconfitte (Lecce, Atalan… - RaiSport : ? Stagione finita per #Deiola. Si ferma anche #Calderoni, che salta sfida salvezza contro #Genoa ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Lecce, stagione finita per Deiola Si ferma anche Calderoni, che salta sfida salvezza contro Genoa - clikservernet : Lecce, intervento chirurgico per Deiola. Stop per Calderoni -