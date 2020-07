Le vittime del nubifragio di Palermo non si trovano ma Salvini e Orlando si danno comunque degli sciacalli (Di giovedì 16 luglio 2020) Nessuna denuncia di scomparsa, nessun corpo. È giallo sulle due possibili vittime del nubifragio di Palermo. È andato avanti per tutta la notte il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco che stanno prosciugando dall’acqua il sottopasso della circonvallazione del capoluogo siciliano, all’altezza dell’ex Motel Agip, alla ricerca di eventuali dispersi dopo la bomba d’acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città.Secondo quanti ha riferito un testimone due persone sarebbero rimaste intrappolate all’interno di un’auto completamente sommersa dall’acqua. Ma fino ad ora agli organi di polizia non è stata presentata alcune denuncia di scomparsa. Il “giallo” potrà essere risolto solo in seguito al dragaggio completo dell’acqua e ... Leggi su huffingtonpost

GiuseppeConteIT : Ha vinto lo Stato. Hanno vinto i cittadini. Avremo tariffe più eque e trasparenti, più efficienza, più controlli, p… - GassmanGassmann : Un abbraccio forte ai palermitani investiti dagli effetti dei cambiamenti climatici.ORA è il momento di esigere da… - Giorgiolaporta : In un Paese normale il responsabile della strage del #PonteMorandi con 43 vittime verrebbe sbattuto in carcere. Qui… - fabio22871 : RT @GassmanGassmann: Un abbraccio forte ai palermitani investiti dagli effetti dei cambiamenti climatici.ORA è il momento di esigere da chi… - francolarocka : RT @HuffPostItalia: Le vittime del nubifragio di Palermo non si trovano ma Salvini e Orlando si danno comunque degli sciacalli https://t.co… -