La migliore giocatrice del basket USA: “Sono malata, ma se non gioco non mi pagano e non posso curarmi” (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ un cortocircuito: “Sono malata, prendo 64 pillole al giorno, ma se non gioco non mi pagano e non posso curarmi”. Elena Delle Donne è la migliore giocatrice del basket WNBA (la Lega di pallacanestro femminile), è di origini italiane, è l’mvp dell’ultima stagione, e da 12 anni è affetta dalla malattia di Lyme cronica. Ha scritto una lettera aperta su “Players Tribune”, in cui racconta la sua vicenda che riflette il paradosso americano nell’approccio alla pandemia. Esattamente come per l’NBA, la lega di basket femminile dà libertà alle giocatrici di non partecipare alla ripresa del campionato, che per le donne è fissata in versione ridotta il 25 ... Leggi su ilnapolista

