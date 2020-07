Inter, Conte: "Volevamo ipotecare la Champions e avvicinare la Juve. Eriksen timido" (Di venerdì 17 luglio 2020) Nitido successo per l'Inter sulla SPAL, 4-0 al Mazza: i nerazzurri si sono portati così al secondo posto in solitaria, a sei punti dalla Juve. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato a DAZN nel post-partita. Queste le sue parole: “Per noi era importante dare un segnale di continuità, un segnale di convinzione. Sono partite che sulla carta possono sembrare scontate, ma di facile non c’è niente e la Spal è stata in partita. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione e Volevamo... Leggi su 90min

Inter : ?? | FORMAZIONE #SpalInter, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | INTERVISTA L'approccio alla trasferta di Ferrara e le condizioni di Moses, Barella, Sensi, Lukaku e Vecino ne… - MatteoBarzaghi : Inter confermata assenza Lukaku. Conte non lo rischia. Il belga è rimasto a Milano ad allenarsi e proverà ad esserc… - DaniloBatresi : RT @DiMarzio: #Inter, #Conte: 'Volevamo ipotecare la Champions. #Eriksen? Si sta sciogliendo' - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Inter, #Conte: 'Volevamo ipotecare la Champions. #Eriksen? Si sta sciogliendo' -