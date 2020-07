Ingorgo fiscale, previste quasi 250 scadenze nei prossimi 15 giorni (Di giovedì 16 luglio 2020) Una montagna da scalare quella che si troveranno davanti milioni di contribuenti. Nella seconda metà di luglio sono previste 246 scadenze di natura fiscale. I commercialisti di tutto il Paese si sono ... Leggi su tgcom24.mediaset

Una data da segnare sull’agenda è quella del 20 luglio prossimo con ben 246 scadenze fiscali che attendono alla cassa i contribuenti italiani. Un vero e proprio ingorgo fiscale che ha spinto i commerc ...

Fisco-Moretta (commercialisti): “Il governo stimoli economia e proroghi le scadenze a settembre”

NAPOLI – “Abbiamo più volte ribadito la necessità di interventi che siano rapidi e che possano invertire la tendenza del pesante calo di fatturato che interessa il nostro territorio. Servono misure ch ...

