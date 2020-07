In libreria #ZONAROSSA: il Covid-19 tra infodemia e comunicazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il successo in edizione digitale, esce oggi in tutte le librerie #ZONAROSSA. Il Covid-19 tra infodemia e comunicazione. Il libro è disponibile da oggi anche nel canale GDO e negli aeroporti italiani. #ZONAROSSA è il primo libro dedicato alla comunicazione dell’emergenza Covid-19. Non un j’accuse, ma un’analisi puntuale e documentata di quanto accaduto sin dai primi sintomi dell’emergenza, con un focus sulle strategie per la gestione dell’emergenza in Italia a partire dallo scorso 11 marzo, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiara il Paese “Zona Rossa” e il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Ghebreyesus ammette davanti al mondo la portata globale ... Leggi su tpi

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.