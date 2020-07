Il videogame in cui si combatte a colpi di dibattiti (Di giovedì 16 luglio 2020) (Foto: Steam)Last Word è un gioco di ruolo diverso da tutti gli altri perché per avanzare di livello e far progredire il proprio personaggio non ci si deve avventurare in combattimenti a colpi di lotta fisica oppure attraverso la magia. L’unica arma è quella della dialettica che si deve sapientemente sfruttare per duelli con gli avversari in dibattiti all’ultimo respiro. O, meglio dire, all’ultima parola. Il claim di questo gioco pubblicato dallo sviluppatore Twelve Tiles su Steam è perentorio: “Viviamo in un mondo in cui avere l’ultima parola significa detenere il potere”. Ed è proprio questo l’obiettivo del proprio personaggio, Whitty Gawship, che si ritrova in un esclusivo incontro presso la villa del misterioso Professor Chet Chatters, nomen ... Leggi su wired

