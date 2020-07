Il sequenziamento più completo del cromosoma X (Di giovedì 16 luglio 2020) (foto: BlackJack3D via Getty Images)La genomica colpisce ancora. Per la prima volta gli scienziati hanno sequenziato in maniera completa, da un estremità all’altra – o meglio da un telomero all’altro – il cromosoma X, senza buchi e con un livello di precisione finora mai raggiunto. A distanza di 20 anni dal sequenziamento del genoma umano, infatti, c’erano ancora dei salti e riuscire ad ottenere la sequenza di dna completa di un cromosoma è un traguardo. A raggiungerlo è un gruppo di ricerca dell’università della California a Santa Cruz che ha utilizzato nuovi sistemi, fra cui nanotecnologie. I risultati sono pubblicati su Nature. cromosoma, da telomero a telomero Dopo due decenni dal sequenziamento del genoma umano – ovvero la ... Leggi su wired

