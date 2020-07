I tablet HONOR ViewPad 6 e ViewPad X6 debuttano con specifiche medie e prezzo attraente (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella giornata di oggi HONOR ha ufficializzato due tablet Android di fascia media, HONOR ViewPad 6 e HONOR ViewPad X6 L'articolo I tablet HONOR ViewPad 6 e ViewPad X6 debuttano con specifiche medie e prezzo attraente proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : tablet HONOR

TuttoAndroid.net

Bel colpo per EMUI 10.1 e pure per Magic 3.1. Le due interfacce per smartphone Huawei e Honor cominciano ad essere onnipresenti almeno su un folto gruppo di dispositivi, per l’esattezza ben 39 dei due ...Mentre molti smartphone e tablet Huawei e Honor stanno ancora ricevendo l'interfaccia EMUI 10.1 si comincia già a parlare della prossima interfaccia EMUI 11, la quale dovrebbe portare - tra le altre n ...