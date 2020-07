Gli obblighi dei colossi del web (Di giovedì 16 luglio 2020) Mentre in Europa gli Stati si preparano a recepire con leggi nazionali i contenuti della Direttiva sul copyright, che obbliga i colossi del web a contribuire, mediante accordi con gli editori, alla produzione e distribuzione dei contenuti creativi anche di natura giornalistica, in Australia si fa strada una politica ancora più aggressiva nei confronti dei giganti digitali.In tempi di Covid le casse di questi ultimi si sono riempite ulteriormente, mentre quelle degli editori sono sempre più vuote. Dopo trattative fallite un anno fa, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) sta preparando un codice che imporrà ai giganti del web un prezzo per l’uso dei contenuti.Entro la fine del mese l’autorità australiana per la concorrenza pubblicherà un codice che obbligherà i colossi ... Leggi su huffingtonpost

Profilo3Marco : RT @HuffPostItalia: Gli obblighi dei colossi del web - HuffPostItalia : Gli obblighi dei colossi del web - NancyTam14 : @CesareSacchetti L'Europa è bella ma senza banche per lo mezzo e senza imposizioni politiche, ci basta viaggiare se… - maisenzamutor : RT @ElisabettaGall7: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La povertà dei #Benetton l’avevate già abolita voi governo Berlusconi nel 2008, quando… - FrancoFrattini : RT @CrisciGloria: @iacovettide @FrancoFrattini @pelosinelcuore Hanno parecchi obblighi ai quali non adempiono affatto,sono dimissionari in… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli obblighi Gli obblighi dei colossi del web L'HuffPost TikTok Ban, Trump potrebbe annunciarlo nelle prossime settimane

Gli Stati Uniti potrebbero prendere provvedimenti contro TikTok e altre app social cinesi, come per esempio WeChat, entro qualche settimana. L'ha confermato ieri il capo gabinetto di Trump, Mark Meado ...

Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del 15 luglio: +3 nuovi casi

Notizie del 15 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 17 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva REGIONE –Mercoledì 15 luglio 2020 prosegue l’informazione sul c ...

Gli Stati Uniti potrebbero prendere provvedimenti contro TikTok e altre app social cinesi, come per esempio WeChat, entro qualche settimana. L'ha confermato ieri il capo gabinetto di Trump, Mark Meado ...Notizie del 15 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 17 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva REGIONE –Mercoledì 15 luglio 2020 prosegue l’informazione sul c ...