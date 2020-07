Gioielleria fa una campagna con Giulia De Lellis per ‘aiutare gli orafi di Valenzia in crisi’. Ma arriva la denuncia per truffa (Di giovedì 16 luglio 2020) Giulia De Lellis ha pubblicizzato una “truffa”? La presidente del consorzio di Valenza, un comune in provincia di Alessandria famoso per i gioielli, ha annunciato di voler presentarsi in procura per denunciare l’iniziativa promossa dall’influencer ed ex gieffina. Qualche giorno fa Giulia De Lellis, verosimilmente ingaggiata come testimonial, aveva promosso una campagna vendita di bracciali il cui ricavato sarebbe dovuto andare interamente agli orafi Valenziani. “Post Covid tutti gli orafi di Valenza sono fortemente in crisi. Non sono gli unici ma i racconti che mi hanno fatto oggi mi hanno particolarmente colpita (…) L’intero ricavato della vendita degli accessori sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano

