Giallo a Palermo: alla polizia non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa (Di giovedì 16 luglio 2020) La Procura palermitana valuta l’apertura di un’inchiesta dopo il nubifragio che mercoledì ha messo in ginocchio la città. Decine di auto travolte dall’acqua o rimaste intrappolate nei sottopassaggi della circonvallazione allagati, strade trasformate in fiumi in piena, persone costrette a mettersi in salvo abbandonando le vetture sospinte via dalla pioggia. L’indagine dovrebbe accertare eventuali responsabilità nell’assenza di misure necessarie a prevenire e fronteggiare l’emergenza meteo che potrebbe aver ucciso due persone. Oltre 300 interventi, molti dei quali ancora in corso, e lo sgombero di diverse abitazioni. È il bilancio dell’attività svolta da ieri a Palermo dai pompieri in seguito alla bomba d’acqua che si ... Leggi su laprimapagina

