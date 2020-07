Ghost of Tsushima giocato in diretta e Q&A alle 14:15! Tutto sull'ultima grande esclusiva PS4 (Di giovedì 16 luglio 2020) A meno di improbabili sorprese si tratta dell'ultima grande esclusiva PS4 prima dell'arrivo di PS5 e della next-gen e inevitabilmente le aspettative erano molto alte considerando il fascino di quanto mostrato da Sony e Sucker Punch in questi mesi. Fascino ma anche diversi dubbi su non pochi aspetti, aspetti di cui vi ha parlato il nostro Luca Del Pizzo nella recensione di Ghost of Tsushima che abbiamo pubblicato in questi giorni.Ma oggi vogliamo andare oltre la recensione per mostrarvi il titolo in azione e per rispondere a tutte le vostre domande in un imperdibile Q&A proprio con l'autore della recensione accompagnato dalla nostra Virginia Paravani.Per seguire la diretta potete sfruttare il player qui sotto o dirigervi sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it. Appuntamento ... Leggi su eurogamer

