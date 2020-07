Di Maio: “Autostrade? Escludo una caduta del governo, risultato soddisfacente” (Di giovedì 16 luglio 2020) Autostrade, il commento di Luigi Di Maio dopo il negoziato con i Benetton. Il ministro, intervistato dal CorSera, si pronuncia sul risultato finale e assicura che il governo non cadrà per questa questione. L’attuale governo non cadrà. Non per il nuovo accordo con Autostrade. Ne è sicuro Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e … L'articolo Di Maio: “Autostrade? Escludo una caduta del governo, risultato soddisfacente” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

