Detenuti si tolgono la vita in carcere: due suicidi in meno di 24 ore (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il carcere continua ad uccidere. In meno di 24 ore ci sono stati due suicidi nelle carceri campane, arrivando a quota 6 vittime da inizio anno. L’altro ieri Luigi Rossetti di 40 anni, detenuto nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, si è tolto la vita suicidandosi nella propria cella. Destino analogo per il 39enne Alfonso Fresca che, nella prima mattinata di oggi, si è tolto la vita nel carcere di Poggioreale. Sale a 29 il numero dei Detenuti che su tutto il territorio nazionale si sono tolti la vita da inizio dell’anno, di cui 6 solo in Campania. Negli istituti di pena si continua a morire per suicidio 13,5 volte di più che ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Detenuti tolgono Detenuti si tolgono la vita in carcere: due suicidi in meno di 24 ore anteprima24.it Campania, i garanti dei detenuti: «Altri due suicidi in cella in 24 ore»

In 24 ore ci sono stati due suicidi nelle carceri campane, portando a 6 le vittime da inizio anno. Lo affermano, in una nota, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello e quello di Napoli P ...

Carcere di Frosinone, agente della penitenziaria salva la vita di un detenuto da tentativo di suicidio

Il detenuto ha approfittato del sonno del compagno di stanza ... da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, l’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di ...

In 24 ore ci sono stati due suicidi nelle carceri campane, portando a 6 le vittime da inizio anno. Lo affermano, in una nota, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello e quello di Napoli P ...Il detenuto ha approfittato del sonno del compagno di stanza ... da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, l’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di ...