Dal bonus rottamazione auto ai fondi per la scuola, cosa prevede il dl Rilancio (Di giovedì 16 luglio 2020) Dal bonus rottamazione auto ai fondi per la scuola, ecco cosa prevede il dl Rilancio. ROMA – cosa prevede il dl Rilancio. Una misura fortemente voluta dal Governo per cercare di far ripartire il Paese dopo l’emergenza. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è previsto dalla misura. Provvedimenti dedicati a diversi ambiti: dai motori al lavoro passando anche per la casa. Ecco tutte quello previsto dalla legge che nelle prossime ore sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Cassa integrazione Nel decreto Rilancio prorogata di quattro settimane la cassa integrazione. Previsto anche un prolungamento dei contratti a ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : Migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari che hanno lottato contro il virus ora sono traditi dal governo.… - NewsMondo1 : Dal bonus rottamazione auto ai fondi per la scuola, cosa prevede il dl Rilancio - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: La questione tra Victor #Osimhen e il #Napoli è puramente economica: il nigeriano con la sponda del nuovo agente William D’… - Gooners_AlexIs_ : RT @NicoSchira: La questione tra Victor #Osimhen e il #Napoli è puramente economica: il nigeriano con la sponda del nuovo agente William D’… - ManuelCoter : RT @NicoSchira: La questione tra Victor #Osimhen e il #Napoli è puramente economica: il nigeriano con la sponda del nuovo agente William D’… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal bonus Circoli ricreativi; Grimaldi (LUV): “Troppi gli esclusi dal Bonus Piemonte'' OssolaNews Regione Campania: elenco erogazione bonus autonomi aggiornato

La Regione Campania ha approvato il trentatreesimo elenco di domande per cui è stata disposta la liquidazione del bonus a liberi professionisti del valore, una tantum, di mille euro. Dall’elenco è ...

Turismo: gite cale in Ogliastra, stagione da dimenticare

In piena stagione estiva il turismo stenta a decollare in Sardegna. Le imbarcazioni per le mini-crociere nelle cale da sogno del Golfo di Orosei viaggiano al minimo delle loro possibilità. Con la pand ...

La Regione Campania ha approvato il trentatreesimo elenco di domande per cui è stata disposta la liquidazione del bonus a liberi professionisti del valore, una tantum, di mille euro. Dall’elenco è ...In piena stagione estiva il turismo stenta a decollare in Sardegna. Le imbarcazioni per le mini-crociere nelle cale da sogno del Golfo di Orosei viaggiano al minimo delle loro possibilità. Con la pand ...