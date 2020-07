Da oggi 246 scadenze fiscali in 15 giorni Effetto dei rinvii dovuti all'emergenza corona virus (Di giovedì 16 luglio 2020) oggi l’Iva del trimestre, il 20 luglio il pagamento relativo ai redditi. E altre 244 scadenze fiscali, in quindici giorni. Non è che tutte riguardino tutti, ovviamente. Ma sono veramente un.numero impressionante. I vari decreti che hanno portato ai rinvii relativi ai pagamenti fiscali hanno prodotto questa conseguenza. I commercialisti hanno chiesto di spalmare diversamente tale mole di scadenze per evitare l’ingorgo fiscale. E c’è un problema pratico per i contribuenti: con minori introiti, data l’emergenza, pagare è problematico per molti. L'articolo Da oggi 246 scadenze fiscali in 15 giorni <span ... Leggi su noinotizie

PIEMONTE – Zero contagi, zero decessi e due guariti. Questo il quadro che si delinea in provincia di Alessandria e comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A oggi i pazienti virolog ...

Quattro vittime in più nel bollettino della Protezione civile di oggi rispetto a domenica. Altre 178 persone sono state dichiarate guarite

Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 3 ...

