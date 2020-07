Concerto di Boosta, lidi in città e cinema all'aperto: cosa fare a Milano dal 17 al 19 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Un Concerto dei Subsonica cosa fare a Milano dal 17 al 19 luglio? L'estate a Milano è un tuffo colorato nei numerosi eventi aperti a tutti. La città riparte dalla musica e dalla cultura, con proposte ... Leggi su milanotoday

SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: Davide “BOOSTA” Dileo: si aggiungono nuove date al tour “Boostology”! Domani in concerto al Castello Sforzesco @Boosta ht… - RockRebelMag : Davide “BOOSTA” Dileo: si aggiungono nuove date al tour “Boostology”! Domani in concerto al Castello Sforzesco… - merlo_m : RT @FMDBlog: #Boosta: @Boosta è impegnato sui palchi di prestigiose location italiane con il tour in solo #Boostology, in cui presenta uno… - erreelleerre : RT @FMDBlog: #Boosta: @Boosta è impegnato sui palchi di prestigiose location italiane con il tour in solo #Boostology, in cui presenta uno… - erreelleerre : Davide 'BOOSTA' Dileo: prosegue in tutta Italia il tour 'BOOSTOLOGY'. Venerdì 17 luglio in concerto al CASTELLO SFO… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Boosta La musica elettronica di Boosta dei Subsonica al Castello Sforzesco: orari e biglietti MilanoToday Concerto di Boosta, lidi in città e cinema all'aperto: cosa fare a Milano dal 17 al 19 luglio

Cosa fare a Milano dal 17 al 19 luglio? L’estate a Milano è un tuffo colorato nei numerosi eventi aperti a tutti. La città riparte dalla musica e dalla cultura, con proposte speciali lunghe un intero ...

Davide “BOOSTA” Dileo: si aggiungono nuove date al tour “Boostology”! Domani in concerto al Castello Sforzesco

Domani, venerdì 17 luglio, Davide “BOOSTA” Dileo sarà in concerto al CASTELLO SFORZESCO di MILANO (Piazza Castello – apertura porte 21.30), suggestiva cornice in cui lo scorso novembre ha presentato ...

Cosa fare a Milano dal 17 al 19 luglio? L’estate a Milano è un tuffo colorato nei numerosi eventi aperti a tutti. La città riparte dalla musica e dalla cultura, con proposte speciali lunghe un intero ...Domani, venerdì 17 luglio, Davide “BOOSTA” Dileo sarà in concerto al CASTELLO SFORZESCO di MILANO (Piazza Castello – apertura porte 21.30), suggestiva cornice in cui lo scorso novembre ha presentato ...