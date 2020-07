Calciomercato Napoli, il CEO del Lille conferma: “è fatta per la cessione di Osimhen, siamo ai dettagli” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Napoli si prepara ad accogliere Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Lille individuato come primo rinforzo per il reparto offensivo di Gennaro Gattuso. Foto Getty / Marco LuzzaniDopo una lunga ed estenuante trattativa, caratterizzata dai problemi dovuti al cambio di agente del giocatore, pare che la fumata bianca sia ormai vicinissima. Ad annunciarlo il direttore generale del club francese Marc Ingla, nel corso della conferenza stampa di presentazione del giovane Isaac Lihadji: “siamo ai dettagli finali per il trasferimento di Osimhen. C’erano anche altri club ma la scelta del giocatore ormai è fatta. È un peccato doverlo cedere ma andrà via”. L'articolo Calciomercato Napoli, il CEO ... Leggi su sportfair

