Banda di falsari | nel gruppo “made in Sannio” anche il nipote di Catherine Deneuve

C'è anche il nipote di Catherine Deneuve, una delle più grandi attrici nella storia del cinema francese, tra le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'operazione balzata ieri agli onori della cronaca nel Sannio. Dal gip del Tribunale di Benevento, infatti, è partita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 44 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione e al traffico, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all'estero e di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra le persone, coinvolte, dicevamo, anche Igor Divetain Tremiankoff, figlio di una delle figlie dell'attrice

