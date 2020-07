Bambino nigeriano balla a piedi nudi nel fango: una donna si offre di pagare i suoi studi (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Questa è la storia di Anthony Mmesoma Madu, un Bambino nigeriano che è divenuto “famoso” per un VIDEO in cui balla a piedi nudi nel fango e sotto la pioggia. Il giovane è allievo della Leap of Dance Academy, una scuola di danza modesta finalizzata a formare ragazzini con scarsissime possibilità economiche. La clip in questione è divenuta virale ed è pervenuta anche agli occhi di un’ex ballerina, la quale si è offerta di pagare tutti i suoi studi fino alla laurea in qualunque parte del mondo. In questo modo, il sogno del piccolo Anthony potrà realizzarsi. Il Bambino nigeriano che balla sotto la ... Leggi su kontrokultura

