Aspi: Di Maio, ‘dualismo con Conte? io l’ho proposto e ne sono orgoglioso’ (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – C’è un dualismo con Conte? “L’ho proposto io e credo di essere stato un bravo negoziatore perché abbiamo permesso per due volte a Conte di diventare premier. Ne sono orgoglioso e credo se la stia cavando più che bene”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Stasera Italia News su Rete4.“Se la sta cavando più bene e in questo momento ci rappresenta tutti ai tavoli europei”. L'articolo Aspi: Di Maio, ‘dualismo con Conte? io l’ho proposto e ne sono orgoglioso’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Aspi, Di Maio: 'I Benetton sono fuori, ce l'abbiamo fatta' #aspi - Agenzia_Ansa : 'I #Benetton non gestiranno più le nostre #autostrade. Era il nostro principale obiettivo. E ce l'abbiamo fatta': c… - GisellaPagano : Aspi, Di Maio: 'Finalmente Stato fa forte con forti' - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: #Aspi, #DiMaio: 'Finalmente Stato fa forte con forti' - ZenatiDavide : Aspi, Di Maio: 'Finalmente Stato fa forte con forti' : Il ministro degli Esteri: 'Non diamo soldi a Benetton'. Poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Maio

Adnkronos

Non è un caso che Di Maio metta delle condizioni ... Un tavolo per la decarbonizzazione Ora si guarda avanti. "Dopo Alitalia e Aspi, ci si impegni sul dossier Ilva", indica la strada il segretario del ...L’incontro con Mario Draghi? Per “rafforzare il governo” in vista del consiglio Ue. Il presunto dualismo con il premier? “L’ho proposto io e ne vado orgoglioso”. Le tensioni durante il consiglio dei m ...