Antitrust autorizza “con condizioni” l’OPS di Intesa su UBI (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato “con condizioni” l’acquisizione del controllo di UBI Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Lo comunica in una nota l’Authority, precisando come condizione per il via libera all’OPS, lanciata dalla banca diretta da Carlo Messina lo scorso 6 luglio, la cessione di oltre 500 sportelli bancari, numero ben superiore a quanto offerto originariamente. Secondo l’Antitrust, l’operazione “è idonea a produrre la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante di ISP in alcuni mercati locali della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese”. Allo stesso tempo però, l’Ops può ... Leggi su quifinanza

