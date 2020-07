Alluvione Palermo, città in ginocchio: fiume di melma e fango nel day-after, è stato un evento meteorologico da record [DATI e FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Le immagini che arrivano da Palermo nel giorno successivo alla terribile Alluvione che ieri ha devastato la quinta città d’Italia, capoluogo della Sicilia, sono drammatiche. Un fiume di melma e fango sul Viale della Regione Siciliana ancora allagato, testimoniato molto bene dalle FOTOgrafie che Vito @ilsiciliano su instagram ha documentato egregiamente (vedi FOTOgallery nelle immagini scorrevoli in alto). Fortunatamente non ci sono morti ne’ dispersi: la notizia delle due vittime di ieri è stata smentita. Resta la devastazione di una città letteralmente in ginocchio, con danni gravissimi. Intanto nel day-after dilagano le polemiche, che hanno coinvolto anche leader di partiti ... Leggi su meteoweb.eu

