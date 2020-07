Alex Zanardi, processo di risveglio dal coma iniziato: le condizioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il bruttissimo incidente di quasi un mese fa, inizia il processo di risveglio dal coma di Alex Zanardi: ecco il nuovo bollettino Il 19 giugno scorso il campione di vita, Alex Zanardi, viene coinvolto in un bruttissimo incidente durante una staffetta benefica. Mentre era in sella alla sua handbike il campione è stato travolto da un camion. Dopo una serie di operazioni, ora i medici hanno deciso di voler procedere con il graduale processo di risveglio di Zanardi dal coma farmacologico. Le condizioni continuano ad essere gravi, ma sono stazionarie al momento. Sicuramente il risveglio è un passo in avanti, ma bisogna comunque essere cauti. Nelle ultime ... Leggi su bloglive

