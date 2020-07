Alessandro Ubaldi, nel suo cuore ci son già due donne (Di giovedì 16 luglio 2020) Bello e furbo. Il magnetico Alessandro Ubaldi si fa notare a Temptation island. Ex giocatore di pallavolo e beach volley, modello di abbigliamento e di costumi da bagno, Ubaldi ha la passione per il tennis, l’equitazione e le belle donne. Soprattutto per quelle famose. Il muscoloso moraccione ha capito subito che stuzzicare le concorrenti vip del reality gli avrebbe permesso di ottenere il massimo della visibilità all’interno del gioco condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. E infatti si è impegnato a tentare le due ragazze più note. Con un successo quasi immediato. Il sexy pescarese adora la compagnia di Manila Nazzaro, conduttrice televisiva e speaker radiofonica. Normale che questo abbia subito acceso la gelosia di Lorenzo Amoruso, compagno della Miss Italia 1999, ex volto di ... Leggi su aciclico

gossipblogit : Alessandro Ubaldi: chi è il tentatore di Temptation Island 2020 - DonnaGlamour : Alessandro Ubaldi: ecco chi è uno dei tentatori di Temptation Island 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Ubaldi Alessandro Ubaldi, chi è il tentatore di Temptation... LettoQuotidiano Maturità a Castelfranco: dal liceo Giorgione arrivano 38 centini, dall’alberghiero Maffioli altri 19

Mai si sono registrati tanti studenti con il massimo dei voti. Exploit delle gemelle Iulia e Silvia Sabau. L’alberghiero raccoglie centini tra Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Montebelluna CAST ...

I commercianti vanno dal sindaco "Incassi ridotti? Portatemi le carte"

È quanto scaturito ieri nell’incontro tra il sindaco Roberto Mozzicafreddo e il vice Rosalba Ubaldi con una delegazione dei 117 ... Angela Gasparoni, Alessandro Nicolli, Guido Cruciani e Giovanna ...

Mai si sono registrati tanti studenti con il massimo dei voti. Exploit delle gemelle Iulia e Silvia Sabau. L’alberghiero raccoglie centini tra Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Montebelluna CAST ...È quanto scaturito ieri nell’incontro tra il sindaco Roberto Mozzicafreddo e il vice Rosalba Ubaldi con una delegazione dei 117 ... Angela Gasparoni, Alessandro Nicolli, Guido Cruciani e Giovanna ...