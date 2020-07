25enne fugge dalla quarantena per andare a mare: multa di 533 euro (Di giovedì 16 luglio 2020) Una multa di 533,33 euro per non aver rispettato la quarantena. Questa la somma pagata da una 25enne residente nel Veronese, che ha violato la misura della quarantena precauzionale impostale da Ulss 9 scaligera di Legnago sino al 19 luglio. La ragazza è andata a mare in provincia di Rovigo, violando l’obbligo di isolamento domiciliare. Lo racconta il Messaggero: Sono stati numerosi i controlli a persone e veicoli effettuati dai carabinieri nelle ultime ore in Basso Polesine, tra Adria e Porto Viro. Deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria quattro persone: un 29enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, che stava vendendo 7 grammi di marijuana a un 21enne, residente nel Ferrarese; tre italiani un 23enne residente nel ... Leggi su huffingtonpost

fanpage : Fugge dalla quarantena per andare al mare: 533 euro di multa per una 25enne di Verona - Il_Paradroide : RT @HuffPostItalia: 25enne fugge dalla quarantena per andare a mare: multa di 533 euro - silviaindump : RT @HuffPostItalia: 25enne fugge dalla quarantena per andare a mare: multa di 533 euro - HuffPostItalia : 25enne fugge dalla quarantena per andare a mare: multa di 533 euro - giomo2 : RT @fanpage: Fugge dalla quarantena per andare al mare: 533 euro di multa per una 25enne di Verona -

Ultime Notizie dalla rete : 25enne fugge 25enne fugge dalla quarantena per andare a mare: multa di 533 euro L'HuffPost 25enne fugge dalla quarantena per andare a mare: multa di 533 euro

Una multa di 533,33 euro per non aver rispettato la quarantena. Questa la somma pagata da una 25enne residente nel Veronese, che ha violato la misura della quarantena precauzionale impostale da Ulss 9 ...

Beccato di nuova a scuola il ladro seriale, guai anche per un 48enne

LECCE – Beccato nuovamente il ladro delle scuole leccesi: mette a segno un altro colpo e viene identificato anche come autore del tentato furto alle Ecomet.srl. Nella prima mattinata di ieri, infatti, ...

Una multa di 533,33 euro per non aver rispettato la quarantena. Questa la somma pagata da una 25enne residente nel Veronese, che ha violato la misura della quarantena precauzionale impostale da Ulss 9 ...LECCE – Beccato nuovamente il ladro delle scuole leccesi: mette a segno un altro colpo e viene identificato anche come autore del tentato furto alle Ecomet.srl. Nella prima mattinata di ieri, infatti, ...