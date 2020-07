Vettel correrà ancora in Formula 1: firma vicina con la nuova scuderia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vettel lascerà la Ferrari alla fine di questa stagione, ma continuerà a correre in Formula 1: lo attende l’Aston Martin, che prenderà il posto della Racing Point. L’ultima stagione al volante della Ferrari è iniziata nel peggiore dei modi, ma il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel mantiene intatto il suo fascino all’interno della Formula 1. E così è avviatissima la trattativa per continuare la sua avventura in Formula 1 e dimostrare di non essere un pilota finito, ma pronto a farsi valere in un altro contesto. La scuderia che è pronto ad abbracciarlo e con cui la trattativa è già in uno stato avanzato è l’Aston Martin, che debutterà nella prossima ... Leggi su bloglive

