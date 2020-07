Variazione bilancio, De Vito: risparmi Assemblea Capitolina per più fragili (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Ieri l’Assemblea Capitolina ha approvato la Variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Una manovra complessiva da oltre 1,4mld. di euro grazie alla quale e’ stata data esecuzione anche a due mozioni a mia prima firma approvate dall’Aula lo scorso mese di giugno nelle quali si prevedeva di destinare 100mila euro alle organizzazioni di volontariato della Protezione civile di Roma Capitale e 100mila euro ad attivita’ di tirocinio e inserimento per la riabilitazione e l’inclusione di detenuti impiegati in lavori di pubblica utilita’. Due mozioni di cui vado molto orgoglioso, perche’ rivolte alla parte fragile della citta’. Dunque, una somma a disposizione di finalita’ importanti e interamente destinata a quei cittadini che non possono e non ... Leggi su romadailynews

Fisco, -22.2 mld di entrate totali nei primi 5 mesi

Il dato tiene conto della variazione negativa del 7,7 ... Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una diminuzione (-15.300 milioni di euro, -9,3 per cento) rispetto allo stesso ...

Roma Capitale: da Assemblea ok variazione bilancio previsione 2020-2022. In conto capitale 27,7 mln per acquisto di 82 nuove vetture TPL

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – L’Assemblea Capitolina ha approvato la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2020-2022. Il provvedimento prevede una manovra complessiva da oltre 1,4 miliardi di euro d ...

