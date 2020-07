Ultime Notizie Roma del 15-07-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il passo indietro di Benetton a per l’accordo su autostrade ingresso di cassa depositi e prestiti perfezionato entro un anno con il 51% che renderà di fatturazione Public Company revisione della concessione dei giacimenti alle tariffe niente revoca delle concessioni a meno di inadempienze rispetto all’impresa io le consiglio dei ministri ha dato via libera all’alba in cassa depositi prestiti Avira entro il 27 il percorso per la progressiva dei Benetton prima il 10 12% dell’azionariato fai con ulteriori riduzioni in coincidenza con la quotazione in borsa di Asti il titolo di Atlantia vola e segna + 23% dopo il meno 15% di ieri positivi i giudizi nella maggioranza Benetton fuori Ce l’abbiamo fatta dice di Mai una buona scelta per l’Italia ... Leggi su romadailynews

Twitter scende in campo. Di calcio. La società guidata da Jack Dorsey annuncia una ?partnership con l’Inter – FC Internazionale Milano – per ?promuovere e monetizzare i contenuti premium del club pubb ...

Autista di bus fa finire il suo mezzo nelle acque di un lago in Cina, morto lui e 21 studenti: all’origine del gesto una vendetta

Il Governo aveva avviato le operazioni di demolizione della sua abitazione e lui, per vendetta, ha guidato l’autobus su cui viaggiavano 21 studenti fino a farlo finire in un lago. Sono morti tutti La ...

