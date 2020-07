Uccide i genitori a Torino, i vicini: “Da quando l’avevano picchiato non era più uscito di casa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Uccide i genitori a Torino, i vicini. Daniele Ferrero, 30 anni, viene fermato poco dopo mezzanotte vicino al capolinea della metropolitana di Torino, con la maglia e le mani imbrattate di sangue. Ai carabinieri confessa immediatamente di aver ucciso i suoi genitori, Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e Giuseppina Valetti, 60 anni, con 8 coltelli da cucina ritrovati in casa. Il giovane viveva segregato in casa da oltre un anno, dopo aver subito la rapina della sua motocicletta ed essere stato picchiato. Dopo avere reso piena confessione davanti all’autorità, i carabinieri si sono precipitati nell’ammezzato di via Biscarra 7, in zona Mirafiori, dove hanno ritrovato i corpi dei genitori di Daniele, Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e la ... Leggi su limemagazine.eu

