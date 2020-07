Tragedia sul Monte Bianco: perdono la vita due italiani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un incidente, in mattinata, è scostato la vita a due alpinisti italiani sul Monte Bianco, entrambi genovesi. Inutili i soccorsi Soccorsi sul Monte Bianco (Fonte foto: Getty Images)Una triste notizia di cronaca, giunge dalla facciata francese del Monte Bianco, dove due alpinisti italiani hanno purtroppo perso la vita. I due sono precipitati in un dirupo, probabilmente a causa della poca visibilità, teoria possibilissima vista l’ora in cui è scattato l’allarme. Il fatto, è accaduto presso la Cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. I corpi dei due alpinisti, già privi di vita, sono stati ritrovati dal ... Leggi su chenews

